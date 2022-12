Stopy procentowe osiągnęły szczyt? Dziś ostatnia w tym roku decyzja RPP

Listopadowa, druga z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie , była zgodna z deklarowaną przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo wciąż wysokiej inflacji .

Przypomnijmy, 9 listopada Rada poinformowała, że pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc. To zaskoczenie o tyle, że konsensus ekonomistów zakładał, iż RPP dokona podwyżki o 25 pb., do 7 proc.