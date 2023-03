Jest decyzja ws. stóp procentowych w USA. Takiej sytuacji nie było od 2007 r.

To oznacza, że środowa decyzja Fed nie jest zaskakująca. Tuż po opublikowaniu informacji o podwyżce stóp indeks giełdowy S&P 500, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ, wzrósł o 0,3 proc. Natomiast Nasdaq 100 w minutę po publikacji urósł o 0,7 proc.

Jak podkreśla Bloomberg: Fed "pozostaje bardzo uważny na ryzyka inflacyjne". Fed uważa, że zamieszanie w sektorze bankowym wpłynie na perspektywy gospodarcze. Podkreśla się jednak, że w tym momencie bardzo trudno przewidzieć, jak duży będzie to wpływ.

Bloomberg dodaje, że w oświadczeniu [...] nie ma już stwierdzenia, że FOMC oczekuje "ciągłych podwyżek" stóp procentowych. Spodziewane jest usztywnienie polityki. To może sugerować, że w opinii Komitetu stopy są już na wystarczająco restrykcyjnym poziomie.

Trudna decyzja banku

Jak podkreślali eksperci, napięcia w sektorze finansowym i utrzymująca się na poziomie wyższym od oczekiwanego inflacja stawiają amerykański bank centralny w trudnej sytuacji. Z jednej strony są argumenty za tym, by wstrzymać cykl podwyżek stóp rozpoczęty w 2022 r., z drugiej – sam Fed podkreślał wielokrotnie, jak ważne jest, by nie zrobić tego zbyt wcześnie, co wiązałoby się w jego opinii z ryzykiem, że inflacja wymknie się spod kontroli.