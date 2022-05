Stopy rosną, a kredyty ciągle drożeją. Co mogą dziś zrobić kredytobiorcy?

Wzrost stóp procentowych powoduje, że spłacanie bieżących rat kredytu staje się dla wielu osób coraz większym obciążeniem. Jeżeli dojdzie do tego utrata pracy, może być to zadanie ponad nasze możliwości. W takim wypadku rozwiązaniem mogą być np. wakacje kredytowe lub wydłużenie czasu spłaty kredytu. Na stronach UOKiK znajdziemy informacje, co powinniśmy zrobić, aby z takich narzędzi skorzystać.