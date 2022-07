To będzie duże zaskoczenie dla inwestorów. Sprawdziliśmy, jak zachowają się ceny gruntów budowlanych

Ostatnie lata w branży deweloperskiej były bardzo intensywne. Ceny mieszkań rosły nieustannie. - Trwająca nieprzerwanie od lat hossa na rynku inwestycji deweloperskich przyciągnęła do branży wielu przedsiębiorców chcących realizować budowy - mówi Krzysztof Adamski z Platformy Mieszkaniowej.

- Rok do roku, kwartał do kwartału padały kolejne rekordy na rynku liczby sprzedanych mieszkań , wydanych pozwoleń na budowę, średnich cen transakcyjnych oraz oczywiście cen gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Te ostatnie na przestrzeni ostatnich lat zdrożały o kilkadziesiąt procent - dodaje Krzysztof Adamski.

Ceny gruntów

To w połączeniu z ograniczoną dostępnością gruntów pod budowę, a także dodatkowym podbiciem zainteresowania nimi przez pandemię i konieczność pracy zdalnej sprawiły, że ceny zaczęły szybko rosnąć.

- Sytuacja na rynku zaczęła się zmieniać od później jesieni wraz z pierwszymi podwyżkami stóp procentowych . Wraz z rosnącymi stopami procentowymi obniżyła się zdolność kredytowa Polaków, a to spowodowało spadek zainteresowania gruntami pod zabudowę. Również na spadek popytu na działki miał wpływ wzrost kosztów budowy, kosztów wykończenia czy ograniczona dostępność materiałów budowlanych - mówi Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w firmie Cenatorium.

Ile kosztują grunty pod dużymi miastami w Polsce?

- Z naszych danych wynika, że I kw. 2022 r. doszło do korekty cen działek w ujęciu kwartalnym w największych polskich miastach. Jednak w miejscowościach poza miastami wojewódzkimi ceny nadal rosną, już nie tak wyraźnie, jak było to w ostatnim roku - mówi Małgorzata Wełnowska.

Dodaje, że część osób do tej pory zainteresowanych kupnem działki i postawieniem wymarzonego domu mogło wycofać się z rynku ze względu na drastyczny wzrost kosztów zarówno budowy, jak i kredytu. Zmniejszenie popytu doprowadziło do większych negocjacji cenowych, a w konsekwencji do nieznacznego spadku cen gruntów.