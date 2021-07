UOKiK skontroluje banki. Sprawdzi, jak zabezpieczają pieniądze klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje w komunikacie, że w ostatnim czasie do Urzędu trafia coraz więcej skarg od konsumentów. Dotyczą one kradzieży pieniędzy z kont bankowych lub zaciągania zobowiązań na ich dane.

O jakie banki chodzi? UOKiK wymienia w komunikacie: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, DnB Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, Plus Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, Toyota Bank Polska.

Urząd poleca też jak najszybszy kontakt z oficjalną infolinią banku, jeżeli oszuści wykonali nieautoryzowane transakcje z konta. "Zgłoś taką transakcję, zmień dane do logowania do aplikacji bankowej i bankowości elektronicznej oraz zastrzeż kartę. Na powiadomienie instytucji finansowej masz 13 miesięcy, ale im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Następnie zawiadom policję" - radzi UOKiK.