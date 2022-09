Używane samochody coraz częściej na kredyt. Padł rekord

Kowalskich coraz rzadziej stać na samochód używany za gotówkę. Dlatego pomimo rosnących stóp procentowych coraz częściej przy jego zakupie wspomagają się kredytem . Jak wynika z analizy platformy Otomoto Klik dla money.pl, w sierpniu tego roku padł rekord pod względem takich transakcji – niemal co druga "używka" (44 proc.) została kupiona za pożyczone pieniądze. To prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej (średnia wynosi 27 proc.). Podobne obserwacje w tym zakresie poczyniła firma Cofidis, specjalizująca się w finansowaniu aut. Obie nie mają wątpliwości, że ten trend będzie przybierał na sile.

Polska używanymi samochodami stoi

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za rok 2021, sprzedano ponad 3,5 mln samochodów osobowych — w tym zaledwie 12,5 proc. nowych. Pojazdy z tzw. z drugiej ręki kupione w kraju stanowią 63,3 proc. ogółu, a importowane – 24,2 proc. Warto dodać, że według danych ACEA średni wiek auta w kraju to 14,3 lat.

Według niego 80-85 proc. aut używanych kupują osoby prywatne. Jak stwierdza, cena nowego samochodu jest dla Kowalskiego nie do zaakceptowania. Dodaje, że stać go "używkę" w połowie finansowaną kredytem.

Drożyzna nie zniechęca kierowców

Dlaczego tak się dzieje? Na rynku brakuje aut na taką skalę, z jaką nie mieliśmy do czynienia od roku 1990. To w połączeniu ze słabym złotym i wysokimi stopami procentowymi skutkuje wzrostem cen nowych aut, a w konsekwencji podwyżkami na rynku pojazdów używanych.

– Dziś auto używane kosztuje średnio ok. 34,4 tys. zł. Zaledwie rok temu było to 26,7 tys. zł. Gdy weźmiemy pod uwagę tzw. łączne koszty użytkowania, a zatem dodamy jeszcze ubezpieczenie czy koszty serwisowania oraz paliwa, trudno dziwić się, że odsetek nabywców, których stać na to, aby kupić auto za gotówkę, maleje – stwierdza w rozmowie z money.pl Arkadiusz Zaremba, dyrektor zarządzający w Otomoto Klik.