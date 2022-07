Wakacje kredytowe. Trzeba się spieszyć. Chodzi o ważne terminy

Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez osiem miesięcy: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych ma zająć według banków kilka minut.

We wniosku powinna się znaleźć m.in. informacja o wnioskowanym okresie lub okresach zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Co ważne, oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z przepisami spłata kredytu ma zostać zawieszona na okres wskazany we wniosku z dniem doręczenia wniosku do banku.

Bank będzie miał 21 dni - od dnia doręczenia wniosku - na jego potwierdzenie, ale w ustawie wskazano, że "brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu".

Niestety niektórzy ze złożeniem wniosku będą musieli się pospieszyć. Powód? kredytobiorcy, który chcą skorzystać z wakacji kredytowych w sierpniu, będą musieli złożyć wniosek przed lub w terminie spłaty raty kredytu.

Osoby, które mają wyznaczony termin spłaty kredytu na 1. dzień miesiąca, będą miały więc mało czasu na złożenie wniosku. Niektóre banki dają jednak możliwość złożenia wniosku również w dniu spłaty. Będzie to można zrobić jednak do określonej godziny.

Wakacje kredytowe w PKO BP

Bank PKO BP będzie przyjmował wnioski od 29 lipca. Będzie go można także złożyć w formie online, jak i w oddziale banku.

Od 29 lipca można także składać wnioski w Banku Pekao. Można to zrobić zarówno korzystając z bankowości internetowej Pekao24 jak i z aplikacji mobilnej PeoPay, a także w oddziale banku.

Bank informuje, że spłatę kredytu można zawiesić: w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące. W czwartym kwartale k 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące, w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe w ING

Z kolei Santander Bank Polska, również będzie przyjmował wnioski od 29 lipca. Bank informuje, że wniosek o zawieszenie raty w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Natomiast w ING Bank Śląski wnioski o wakacje jeszcze nie są dostępne. Jednak bank informuje, że złożenie wniosku będzie możliwe w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 29 lipca 2022 roku. Będzie je można wówczas złożyć bezpłatnie za pośrednictwem serwisu Moje ING

Jednocześnie bank informuje, że na razie nie ma konieczności złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed końcem lipca. Jednak, aby zawiesić ratę kredytu w sierpniu, trzeba złożyć wniosek przed dniem płatności raty w sierpniu. Jeśli np. płacimy zwykle raty 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia. Co ważne, w dniu płatności raty nie złożymy już wniosku.

Dodatkowo w ING Bank Śląski, dla każdego miesiąca zawieszenia raty, trzeba będzie złożyć osobny wniosek.

Wakacje kredytowe w mBanku i BNP Paribas

Od 29 lipca wnioski o wakacje kredytowe będą mogli składać także klienci mBanku. Bank informuje jednocześnie, że aktualnie udostępnia wniosek o zawieszenie spłaty kredytu tylko na bieżący kwartał. Będzie go można złożyć drogą online, za pośrednictwem serwisu internetowego banku, jak i w jego placówce.

Z kolei bank BNP Paribas udostępni wnioski o wakacje kredytowe 29 lipca. Bank informuje jednocześnie, że jeśli data spłaty naszej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musimy złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej nam to przepadnie.

Jednocześnie, aby w tym banku skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, trzeba złożyć wniosek najpóźniej w dniu płatności danej raty, konkretnie do godz. 19:00. Tylko wówczas bank nie pobierze raty. Wnioski będzie można składać w bankowości GOonline i w dowolnym oddziale BNP Paribas.

Wakacje kredytowe w Millennium

Z kolei w banku Millennium wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. Jednorazowo można wnioskować o jeden lub dwa miesiące ustawowych wakacji kredytowych.

Jeśli jednak chcemy zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składamy wniosek, musimy także go złożyć go do godziny 19:00.

Wakacje kredytowe w Alior Banku i BPS

Alior Bank także udostępni wnioski o wakacje kredytowe 29 lipca. Jednocześnie bank apeluje, aby składać wniosek o wakacje kredytowe najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty. Wniosek można złożyć w bankowości internetowej Alior Online i w oddziale.

Wnioski od 29 lipca można także składać w Getin Bank. Bank podkreśla, aby składać wniosek złożyć przed terminem płatności raty. - Zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł - informuje bank.

Z kolei bank BPS udostępni wnioski już 29 lipca. Będzie można je składać zarówno drogą online, jak i w oddziałach banku. Spłatę kredytu hipotecznego będzie można zawiesić: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku.

