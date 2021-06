Wygrał z Idea Bankiem, ale nie wiadomo czy odzyska pieniądze

Na początku tego roku pisaliśmy o tym, że wierzyciele GetBack wystąpili o to, aby bank Pekao, który przejął Idea Bank, przejął także ich roszczenia. Obawiali się bowiem, że bez tego nie odzyskają swoich pieniędzy.

Dlatego jak podaje Forsal.pl Pekao jest zaskoczone sytuacją. Instytucja przypomina, że decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku roszczenia i zobowiązania związane z obligacjami Get Beck nie zostały przyjęte przez Pekao.

Sytuacja jest więc patowa. Zasądzonych pieniędzy obligatariusz GetBacku nie może również ściągnąć z tego, co zostało z Idea Banku, który znajduje się w restrukturyzacji. Wynika to z art. 135 ust. 4 ustawy o BFG, który mówi on, że w stosunku „do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego”.