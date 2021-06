Kursy walut. Czy amerykański bank centralny pozostanie obojętny na inflację?

Fed prawdopodobnie będzie powtarzał, że inflacja ta w dużej mierze jest przejściowa, choć oczywiście coraz bardziej zwiększa się ryzyko tego, że bank centralny będzie w pewnym momencie zmuszony do gwałtownego hamowania, niż do powolnego wychodzenia z obecnie ekstremalnie akomodacyjnej polityki monetarnej.

Oczywiście cały ten obraz sytuacji nie oznacza, że Fed nie ma podstaw do utrzymania swojej polityki. Jerome Powell wielokrotnie powtarzał, że rynek pracy jest jeszcze daleki od normalnej sytuacji, a ostatnie dane dotyczące zmiany zatrudnienia jedynie to potwierdzają.

W obecnym tempie wzrostu zatrudnienia, sytuacja powróci do normalności za kilkanaście miesięcy. Po drugie zmniejszają się oczekiwania inflacyjne. Piątkowy raport z Uniwersytetu z Michigan pokazał, że oczekiwana inflacja w perspektywie rocznej wyniesie 4,0 proc., a nie 4,6 proc., jak podczas poprzedniej publikacji. Z kolei długoterminowe oczekiwania spadły do 2,8 proc. z poziomu 3,0 proc.

Do tego wszystkiego wyraźnie spadają rentowności amerykańskich 10 letnich obligacji. Obecnie obserwujemy poziomu bliskie 1,4 proc.. Coraz więcej prognoz wskazuje, że rentowności spadają do 1,2 proc. a nawet do 1,0 proc. To oznacza, że rynek również nie widzi szans na utrzymanie tempa inflacji przez dłuższy czas, ale co ważniejsze nie oczekuje, że Fed zacznie zmniejszać skalę skupu aktywów.