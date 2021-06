Polski Ład. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. To może być niebezpieczne dla twoich finansów

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - dlaczego nie jest udzielany?

Dlaczego? Wkład własny to pierwszy test dla zainteresowanych kredytem. Jeżeli są oni w stanie zaoszczędzić z obecnych dochodów kilkadziesiąt tysięcy złotych, to z większym prawdopodobieństwem zarządzają tak swoimi finansami, że bez problemu spłacą dług w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Kiedy kredyt hipoteczny bez wkładu własnego był jeszcze udzielany, to zdarzało się tak, że mieszkanie zostawało sprzedane, a kredytobiorca zostawał z częścią środków do spłacenia. Zajęcie nieruchomości zdarza się w przypadku naprawdę poważnych tarapatów finansowych, więc kolejne tysiące do spłaty stawały się przysłowiowym gwoździem do trumny kredytobiorców. Wkład własny zabezpiecza ich również na taką okoliczność.