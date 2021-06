- Jeżeli będziemy podnosić stopy procentowe w momencie, kiedy ta bańka na rynku kredytów hipotecznych będzie najwyższa, to ona pęknie - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Jerzy Hausner, były wicepremier, minister gospodarki i członek RPP. Stwierdził też, że konsekwencje będą podobne do tych poznanych przez Polaków po historii kredytów we frankach.