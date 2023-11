Wymiana ciosów w NBP. Dotarliśmy do pisma prezesa Glapińskiego

śledź 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Całkiem się zgubiłem, Mucha był doradcą Glapińskiego, teraz jak Duda wysłał go do zarządu NBP to nie nadzoruje żadnego departamentu czyli nie dostał żadnych obowiązków i skoro ich nie wykonuje to obcina się mu wynagrodzenie. Jako członek zarządu banku z definicji musi mieć dostęp do wszystkich dokumentów instytucji. Prezes miał obowiązek określić zakres jego obowiązków i odpowiedzialności czego nie zrobił. Ludzie, czy ktoś rozumie co tu chodzi?