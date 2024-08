Zakazane w tytule przelewu. Przez jedno słowo nie mógł wysłać BLIK-a

tola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak to jest gdy pieniądze będące WŁASNOŚCIĄ posiadacza, wpłaca się do banku, dokonując autowywłaszczenia i zamienia własność na ROSZCZENIE zwrotu pieniędzy wobec banku, bo środki w banku są własnością BANKU. W zaiązku z tym mogą robić co chcą i , jak widać, robią. To jest zagłada wolności wypowiedzi i własności. Weryfikujcie sobie z Waszą rzeczywistością. Bo gdyby środki w banku były nadal WASZĄ własnoscią, bank miałby g do gadania