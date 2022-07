Zapaść na rynku kredytów hipotecznych. W czerwcu prawie 60 proc. mniej wniosków

O kredyt mieszkaniowy w czerwcu wnioskowało łącznie 19,52 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 48,42 tys. rok wcześniej (spadek o 59,7 proc.). Kurczy się też średnia wartość wnioskowanego kredytu. W czerwcu 2022 r. wyniosła 340,85 tys. zł, czyli była mniejsza o 0,5 proc. w porównaniu do czerwca 2021 r. i o 0,9 proc. w porównaniu do maja 2022 r.