Zawyżone marże. UOKiK: banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia

zlodziejskie ... 57 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

bank ma moje piniadze i banki tez daje kredyty Dlaczego mam placic za udzielenie kredytu marze i do tego dwa rozne ubezpieczenia wciskaja-----rozumiem biore kredyt place odsetki OK ale marza i to taka wysoka ----dwa ubezpieczenia to juz przegiecie--------