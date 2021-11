NBP ośmiesza się w internecie, a kurs złotego leci na łeb na szyję

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, biuro prasowe NBP zaczęło publikować w internecie wpisy ośmieszające instytucję. Tymczasem wartość złotego drastycznie spada. - Otoczka rozrywkowa wokół NBP nie jest w zakresie moich kompetencji. Ważne jest to, żeby tę inflację realnie przyciskać, bo presja inflacyjna z punktu widzenia popytu będzie rosła, więc ważne, by NBP maksymalnie ograniczył działalność rozrywkową, a skupił się na swojej podstawowej działalności - powiedział w "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Rozumiem, że krzyżuje się tu walka z inflacją z kampanią wyborczą. Na poważnie jednak ważne jest, byśmy walczyli z inflacją, bo dochodzenie do poziomów dwucyfrowych będzie trudne dla firm. To będzie trudno okiełznać - dodał.