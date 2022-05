14. emerytura w Sejmie. Opozycja chce, by przysługiwała wszystkim emerytom

– Państwo zatem wyciągacie jedną ręką z portfela, a drugą wkładacie, nazywając to hucznie "tarczami", "trzynastkami", "czternastkami", co jest podłe, a ma na celu tylko utwardzanie swojego wizerunku w topniejącym elektoracie – grzmiał poseł i podkreślił, że 500 plus to już tak naprawdę "300-kilkadziesiąt plus", bo świadczenie topnieje ze względu na inflację.