500 zł na życie. Emeryci ledwo wiążą koniec z końcem

"Fakt" zapytał seniorów, jak im się żyje. Wyniki zaprezentowano w Dniu Seniora, który przypada 14 listopada. Sytuacja finansowa 72 proc. seniorów pogorszyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem - czytamy w poniedziałkowym wydaniu dziennika. Seniorzy mocno odczuwają podwyżki cen w sklepach. To, co najbardziej im doskwiera, to rosnące ceny leków. Aż 64 proc. osób wskazało, że na życie musi wystarczyć im kwota do 500 zł miesięcznie.