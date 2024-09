Chiny podnoszą wiek emerytalny. Po raz pierwszy od 70 lat

Chiny zdecydowały się na rewolucję, która może stanowczo zmienić sytuację na rynku pracy. Zgodnie z planem, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku, emerytury będą przyznawane w późniejszym wieku niż dotychczas. Kobiety pracujące fizycznie będą mogły przejść na emeryturę w wieku 55 lat, zamiast obecnych 50. Dla kobiet na stanowiskach biurowych wiek emerytalny wzrośnie z 55 do 58 lat. W przypadku mężczyzn granica zostanie podniesiona z 60 do 63 lat.

Chiny podnoszą wiek emerytalny. Nowe zasady

Reforma chińskiego systemu emerytalnego nie ogranicza się tylko do podniesienia wieku emerytalnego. Od 2030 roku pracownicy będą zobowiązani do zwiększenia swoich składek na ubezpieczenie społeczne, aby móc korzystać z emerytur. Do 2039 roku wymagany okres składkowy wyniesie 20 lat, co ma zapewnić stabilność finansową systemu emerytalnego w długim okresie.