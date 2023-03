Ci seniorzy dostaną "trzynastki" szybciej niż powinni. Oto powód

Szwejk 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Piszcie, piszcie w internecie, rząd to przeczyta i tak się przejmie komentarzami, że od razu zrobi tak jak chcecie. Bo to ludzki rząd, zabierze 800, a da 300, dla szczęśliwości ludu. Partii nie zabraknie, zabraknie wam. Pora zrozumieć, że nikt tak nie łupi obywateli z pieniędzy jak właśnie rząd, a ten obecny pobił już wszystkie rekordy. A za dwie stówy i tak pójdziecie głosować na tych co was z tych pieniędzy łupią. Dziwne, trudno zrozumieć, a prawdziwe.