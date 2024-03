"Cicha podwyżka" dla Jarosława Kaczyńskiego. Dostanie więcej pieniędzy z ZUS

Choć na polityczną emeryturę się nie wybiera, to formalnie Jarosław Kaczyński emerytem już jest i pobiera świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Decyzja o kontynuowaniu aktywności politycznej nie będzie mieć wpływu na jego emeryturę z ZUS, bo za kierowanie partią nie dostaje pieniędzy. Pobiera za to uposażenie poselskie.

"Fakt" wylicza, że co miesiąc Jarosław Kaczyński dostaje dwie wypłaty: emeryturę z ZUS i pieniądze z Sejmu. Ponieważ nadal odprowadza składki, raz w roku może wystąpić o przeliczenie otrzymywanej emerytury.

Waloryzacja i "cicha podwyżka" emerytury Kaczyńskiego

Ponadto od 1 marca Jarosław Kaczyński otrzymał podwyżkę świadczenia w ramach corocznej waloryzacji. Jego emerytura wzrosła o 12,12 proc. "Tylko w tym roku do portfela prezesa PiS, dzięki waloryzacji wpłynie ok. 9 tys. 900 zł więcej. W kwietniu otrzyma jeszcze trzynastkę – w tym roku wyniesie 1 tys. 80 zł i 96 gr" - pisze dziennik.

I dodaje, że od czerwca Kaczyńskiemu przysługiwać będzie jeszcze "cicha podwyżka" z ZUS. Wtedy prezes PiS ukończy 75 lat, co da mu prawo do pobierania dodatku pielęgnacyjnego. Wynosi on 330,07 zł miesięcznie już po marcowej waloryzacji. Dodatek przysługuje automatycznie bez składania wniosku.