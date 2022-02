Czy IKZE to kolejne IKE? Oto czym się różnią

Czym jest IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli rozwiązanie stworzone w ramach dobrowolnego III filaru emerytalnego. Jego zadaniem jest zachęcenie obywateli do odkładania środków na dodatkową emeryturę dzięki m.in. zastosowaniu ulg finansowych. Choć IKZE funkcjonuje już od 10 lat, nadal niewiele osób wie o korzyściach, jakie można czerpać z dokonywania regularnych wpłat na konto.

Kto może prowadzić IKZE?

IKZE wielu osobom kojarzy się jedynie jako możliwość otwarcia konta w banku. Jednak IKZE jest jedynie pewną ramą prawną, a to, w jaki sposób inwestować w swoją emeryturę , pozostaje już kwestią wyboru.

IKZE a IKE

Obowiązuje inny limit wpłat na konta. Na IKZE jest to równowartość 1,2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za dany rok (7106,40 zł w 2022 roku), a na IKE 3-krotność tej kwoty (17766 zł w 2022 roku)

To najistotniejsza różnica, która działa na korzyść IKZE. W przypadku IKE wypłaty są zwolnione z podatku, jednak potrąceniu podlegają środki gromadzone na koncie. Jeśli chodzi o IKZE, wpłacane pieniądze są odliczane od podstawy opodatkowania, a zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. jest opłacany dopiero po zakończeniu oszczędzania.

W IKE musisz ukończyć 60. rok życia lub nabyć prawa emerytalne i ukończyć 55. lat, by wypłacić środki. Warunkiem jest dokonywanie wpłat w ciągu przynajmniej 5 lat kalendarzowych oraz wpłacenie ponad połowy do 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. W przypadku IKZE trzeba osiągnąć 65 lat i dokonywać wpłat przez przynajmniej 5 lat kalendarzowych. Tak samo jak w przypadku IKE, tak i w IKZE można zdecydować się na wypłatę jednorazową lub w ratach (w przypadku IKZE musi to być okres minmum 10 lat).