Donald Tusk pobiera trzy emerytury. Niedługo premier dostanie wyraźną podwyżkę

A co z emeryturami cywilnymi dla mundurowych o których tak pięknie Pan mówił przed wyborami? Czeka Pan aż pójdą do piachu i problem emerytur za pracę w cywilu sam się rozwiąże? Po odejściu z wojska pracowałem 21 lat w cywilu, odprowadzano za mnie składki i co? Ano nic. Pan ma trzy emerytury. Szkoda słów.