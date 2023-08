Emerytalne eldorado w Polsce. Tak korzystają cudzoziemcy

Ya volny 12 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

A moja mama wyrobiła lata urodziła 6 dzieci i ma najniższa emeryturę ,to świadczy jakich rządzących mieliśmy i mamy.Jak i kiedydy dopuscilismy do tego że rząd nas tak gnoi i okrada.To co się teraz dzieje jak jesteśmy karani za wymysły tych baranów na których większość głosuje to jest nie akceptowalne.