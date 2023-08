Nie chcą "trzynastek" i "czternastek". Kusi ich coś innego. Jest ich ponad 130 tysięcy

JANEK 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Polityka to jedna z gałęzi przemysłu rozrywkowego i bardzo dochodowego . Media nie są po to byś dowiedział się prawdy, lecz po to ,by zaprogramować Twoje myślenie tak abyś uwierzył że jest to prawda. TVP kłamie. 40 lat wstecz wszyści to widzieli . Dziś dla wielu to odkrycie . Cofneliśmy się w rozwoju intelektualnym o kilka dekad . Przynajmniej część z nas . Czytaj dalej Antoni Macierewicz: Im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Gdy na wiecach przedwyborczych Kaczyński krzyczał ; korupcja , nepotyzm, kolesiostwo i złodziejstwo to nikt nie przypuszczał że przedstawia program wyborczy . Polityka to jedna z gałęzi przemysłu rozrywkowego i bardzo dochodowego . Kopiuj wklej czytaj ; Klub milionerów 2023. Prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi "Dobrej Zmiany" Ponad 437 mln zł pensji i nawet do 45 mln zł nagród wypłaciły ludziom związanym z PiS giełdowe spółki z udziałem państwa. We władzach 19 takich spółek zasiadało w ostatnich latach 152 ludzi "Dobrej Zmiany". 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub multimilionerami. Kopiuj wklej czytaj ; Kolega Morawieckiego: "Jesteśmy mafią" Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy będzie dobrobyt – najważniejsze, aby Polska była katolicka. Cytat ; Henryk Goryszewski .Premier Morawiecki przekazał 867 mln zł Episkopatowi pod pozorem WALKI ZE SMOGIEM .Ministerstwo Obrony Narodowej przelało fundacji Rydzyka 140 tys. zł na "manewry proobronne" i przeszkolenie młodzieży do zawodowej służby wojskowej. Widziano rządy despotyczne posługujące się zasłoną religii w przekonaniu, że była ona najmocniejszą podporą ich władzy; wówczas to wyposażono w sposób możliwie najbogatszy księży kosztem nędzy ludów. Przyznano im najbardziej oburzające przywileje łącznie z zasiadaniem przy tronie. Słowem, do tego stopnia rozmnożono łaski, dobra i bogactwa duchowieństwa, że połowa narodu z tego powodu cierpi i jęczy w nędzy, podczas gdy oni nic nie robiąc opływają we wszystko.“ Czytaj dalej; Nędza przykuła narody do pracy mocniej niż przykuwała je niewola i prawa pańszczyźniane. Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwym. Przy pomocy nędzy i wypływającej stąd zawistnej nienawiści, rządzimy tłumem i dłońmi jego miażdżymy wszystkich, którzy staja na drodze do naszych celów. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy! – słowa te wypowiedział w 1945 r. Władysław Gomułka, przywódca Polskiej Partii Robotniczej. Wyraził w ten sposób wiarę w wieczność nastających właśnie rządów komunistycznych. Czytaj dalej ; ”. (Przemówienie Żyda Laventria Berii, Podręcznik komunistyczny do psychopolityki [The Communist Textbook on Psychopolitics], s. 8)- „Wykorzystujcie sądy, wykorzystujcie sędziów, wykorzystujcie konstytucję kraju, wykorzystujcie swoje stowarzyszenia medyczne i jego prawa do realizacji naszych celów. Nie skąpcie swojej pracy w tym kierunku. A kiedy wam się uda, odkryjecie że teraz możecie mieć wpływ na własne ustawodawstwo, i możecie, dzięki starannej organizacji, ciągłym kampaniom straszenia społeczeństwa, pozorowi waszej skuteczności, sami staniecie się kapitalistami, z własnych środków będziecie finansować dużą część cichego komunistycznego podboju tego kraju”.( kopiuj wklej czytaj ; Kolega Morawieckiego , jesteśmy mafią )