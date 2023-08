Emerytura o pięć lat wcześniej. Do Sejmu wpłynęła petycja

mysz18 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

A wypracowane we wspólnocie małżeńskiej EMERYTURY WDOWIE, kiedy, pytam.... Tam gdzie rodziły się dzieci i latami się pracowało na starość się wegetuje bo państwo w imię złodziejskiej ustawy złodziejem zostało. Jak można ukraść wypracowaną emeryturę, gdy przechodzi się na rentę rodzinną i jeszcze z tej renty kradzież 15 procent. Osoba która nigdy nie pracowała na taką rentę przechodzi i nie czeka do wieku emerytalnego. W żadnym państwie nie ma takiego złodziejstwa jak w Polsce. Rozdawnictwo kosztem ludzi pracy dla utrzymania koryta. Nie szanowało i nie szanują ludzi pracujących. Dewizą PiSu,, Czy się stoi czy się leży plus i bonus się należy,, To trzeba kopnąć w tylek i potraktować tak jak traktuje się pracujących... Aby do wyborów....