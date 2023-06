Więcej osób będzie mogło przejść na wcześniejszą emeryturę. To będzie miało swoje konsekwencje

Uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych to jeden z elementów porozumienia rządu z "Solidarnością" .

Zmiany w emeryturach pomostowych. Oto konsekwencje

"Tylko w zeszłym roku dopłata z budżetu państwa do emerytur pomostowych przekroczyła miliard złotych " - czytamy w dzienniku.

Emerytury pomostowe. Najważniejsze informacje

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane. Dlatego autorzy projektu uznali, że potrzebne jest zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r, jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej.