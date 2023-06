Polski port coraz ważniejszy dla Niemców. Korzystamy na tym

Polski port na Bałtyku stał się naftowym hubem dla regionu. To właśnie przez gdański Naftoport zabezpieczane są potrzeby rafineryjne zarówno Polski, jak i naszych najbliższych sąsiadów. Jak wynika z danych przedsiębiorstwa, w całym 2022 r. przez polską "bramę północy" przypłynęło 24,5 mln ton ropy naftowej oraz gotowych produktów w postaci paliw . W sumie do polskiego nabrzeża zawinęło 363 zbiornikowców.

Polska brama zamiast rosyjskiej rury

Polski Naftoport ma techniczne możliwości zaopatrzenia wewnętrznego rynku w potrzebną ropę z morza. Z gdańską i płocką rafinerią łączy go ropociąg. Jednak sieć rur daje też znacznie większe możliwości zaopatrywania w surowiec kraje sąsiedzkie.

Przerabiająca 12 mln ton ropy naftowej Leuna to - jak wspomnieliśmy - niejedyna na terenie Niemiec rafineria opierająca dostawy surowca o polski port i sieć przesyłową.

Rafineria Schwedt przerabiała do tej pory rosyjską ropę transportowaną przez ropociąg "Drużba". Zbliżoną do tej, którą rafinowały również polskie zakłady. Po wprowadzeniu sankcji konieczne było znalezienie nowych kierunków i tu nastąpił ukłon w stronę Polski, a dokładniej Gdańska.

Polskie ambicje naftowe

Niemieckie rafinerie wspierają pozycję gdańskiego portu jako naftowego hubu. Można by zadać pytanie, dlaczego, skoro mają własny port naftowy w Rostocku i nie mniejsze ambicje w budowaniu węzłów energetycznych dla naszej części kontynentu.

Tyle że Rostock może obsługiwać tankowce o nośności do 100 tys. ton, a jego możliwości przeładunkowe to około 6 tys. ton na godzinę. W rok przepływa przez niego średnio 2,45 mln ton ładunków płynnych. Jest więc zbyt małym i płytkim portem, by zaspokoić potrzeby Schwedt i Leuna.