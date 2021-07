Tokio 2020: emerytura olimpijska. Komu się należy i ile wynosi?

2,8 tys. zł na rękę

– W 2021 roku wynosi ona 2844,74 zł i jest taka sama dla każdego świadczeniobiorcy –informuje resort. Podana kwota to kwota netto. Od świadczenia dla sportowców nie są pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a od 2016 roku świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego. Z danych ministerstwa wynika, że obecnie emeryturę olimpijską pobiera w sumie 593 osoby, w tym 265 olimpijczyków, 268 paraolimpijczyków oraz 60 uczestników zawodów „Przyjaźń 84”.

Dla wielu sportowców to duże zabezpieczenie na przyszłość. Ale nie jedyne. Po zakończeniu kariery sportowej olimpijczycy pracują zawodowo głównie jako trenerzy, mówcy motywacyjni, szkoleniowcy.

Emerytura to nie wszystko

Medaliści olimpijscy mogą liczyć nie tylko na emeryturę, ale i jednorazowe nagrody pieniężne od ministerstwa sportu. Ich wysokość została zwiększona w 2016 roku. Przy jej wyliczaniu obowiązuje podstawa wynosząca 2,3 tys. zł. Do 2016 roku najwyższa nagroda wynosiła 32,2 tys. zł (14-krotność podstawy).

Po zmianach wprowadzonych 5 lat temu, mnożnik zwiększył się do 35. To oznacza, że sportowcy za złoty medal mogą dostać 80,5 tys. zł, za srebrny do 25-krotności podstawy, czyli 57,5 tys. zł, a za brązowy 20-krotność – 46 tys. zł