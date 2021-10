Emerytury bez podatku zagrożone? ZUS ma mało czasu na dostosowanie systemu

emerytka 29 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

jak czytam , seniorzy zyskają to mnie szlag trafia!!!! Teraz wszystko drogie , starzy ludzie nie mają za co wykupić lekarstw a oni bredza ze nie wiadomo czy zdążą zmienic system. To kpiny jakieś. Wy sie znęcanie nad statymi ludźmi!!! Jestescie podli sadysci.