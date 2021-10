Polski Ład dla rodziców. Zobacz, ile możesz zyskać

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzice sami wybiorą, czy wolą otrzymywać 500 złotych co miesiąc przez dwa lata, czy też 1 tysiąc przez rok. Jak zwraca uwagę dziennik, zmiana decyzji co do wysokości wypłat świadczenia będzie możliwa tylko raz.

Jeżeli rodzice opiekują się naprzemiennie dzieckiem, na które przysługują pieniądze , to w takim wypadku środki zostaną podzielone po równo pomiędzy obu opiekunów. Co istotne, pieniędzy, które mają być wypłacane wyłącznie na konto, nie zajmie komornik.

Dopłaty do żłobka

Dopłaty do kredytów i gwarancja wkładu własnego

To nie koniec prezentów, ponieważ rodziny, które chciałyby kupić mieszkanie, będą mogły liczyć na to, że państwo sfinansuje ich wkład własny. Dofinansowanie będzie w wysokości 20 proc. kredytu, jednak nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Kredyt z gwarancją państwa będą mogły wziąć rodziny do 40. roku życia, a sam kredyt musi być w złotówkach i na co najmniej 15 lat.