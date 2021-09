Emerytury czerwcowe. Będzie wyrównanie dla poszkodowanych? Prezes ZUS zabrała głos

Patriotka 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Prezes mówiła o wyrównaniu za lata ubiegłe, a co z przeliczeniem emerytur na dzień dzisiejszy? Już te wyrównania można sobie darować, ale pozostawić te emerytury w stanie nietkniętym to jest łamanie konstytucji, która podobno gwarantuje mi równość, a tymczasem dostaje od lat po tyłku! Musiałam pracować o 14 m-cy dłużej, potem oszukano mnie na wyliczeniu emerytury czerwcowej, teraz obecni emeryci będą mieli inaczej wyliczaną i na dokładkę kapitał dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, więc zyskają podwójnie. A my mamy być cali happy i cieszyć się z rocznej rewaloryzacji emerytury 30-40 zł! Mam w tyłku te ich śmieszne 13 ki i 14 ki, niech mi uczciwie wyliczą jak wszystkim innym!!!!!!!!!!!!!!!