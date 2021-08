Emerytury. Premier dostał list od seniorów. Domagają się zmian w Polskim Ładzie

Część emerytów może stracić na Polskim Ładzie, o czym alarmują sami zainteresowani. Seniorzy nie chcą zgodzić się na taką sytuację i napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym proszą go o "wypracowanie rozwiązań, które będą służyć całej społeczności emeryckiej" - pisze "Fakt", który dotarł do listu.