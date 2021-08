Ulga dla klasy średniej tylko dla nich. Ministerstwo nie pozostawia złudzeń

Yorguś 52 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Jeszcze trochę, a "wadza" doprowadzi do całkowitej likwidacji drobnej wytwórczości (w tym rzemiosła) oraz firemek prowadzonych przez drobnych przedsiębiorców. W czasach "komuny" nie zlikwidowano drobnej wytwórczości, ale "w komunie bis" idzie to w kierunku likwidacji. Ponadto dzieli się na ludzi lepszych i gorszych (w projektach "nowego bezwładu") - pracujący na etatach są cacy - natomiast samozatrudnienie (bardzo często pracujący od przysłowiowego świtu do nocy - bez przywilejów socjalnych) są tymi złymi - NIC SIĘ IM NIE NALEŻY.... czysta komuna - TO JEST CHORE !!!