Gigantyczna odprawa i emerytura dla Julii Przyłębskiej. Tyle zainkasuje odchodząca prezes TK

Ciekawe za co polscy podatnicy płacą tyle kasy sędziom TK? Jeśli należy się taka horrendalnie wysoka emerytura (niby za co ?) to po co jeszcze 6-miesięczna odprawa? No i tam pensja co miesiąc wyższa niż premiera i prezydenta. Tu już nie chodzi o samą Przyłębską, ale o wszystkich sędziów w TK. Czy to nie jest przypadkiem okradanie Polaków, które sędziowie, mając kolesiów wśród polityków, załatwili sobie?