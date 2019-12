IKZE. Oszczędzasz na emeryturę? Lepiej się pospiesz, bo możesz stracić ulgę

Emerytury będą o połowę mniejsze. Eksperci: podwyższenie wieku to konieczność

W końcu, według danych Narodowego Banku Polskiego, tylko około 1,7 mln Polaków oszczędza na emeryturę na stworzonych do tego celu Indywidualnych Kontach Emerytalnych i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. To nieco ponad 10 proc. wszystkich pracujących Polaków - wynik niespecjalnie imponujący. Tym bardziej, że oszczędzanie na przyszłość może zaprocentować dwukrotnie - w dłuższej perspektywie, gdy przejdziemy na emeryturę oraz w perspektywie krótszej – gdy wpłacimy pieniądze na IKZE.

Wpłaty na IKZE można bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania. W tym roku limitem wpłat jest 5718 zł, co w przypadku osób zarabiających do 85 528 zł (granica progu podatkowego) oznacza, że można zapłacić o 1015 zł mniej podatku. Dla tych, którzy wpadli w drugi próg, będzie to zysk nawet 1829 zł.