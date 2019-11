Próg podatkowy w PIT. Rzesza Polaków z niższymi pensjami za listopad

Przepisy podatkowe w Polsce są nieubłagane. Ten, kto zarabia dużo, musi też więcej oddawać państwu. I zamiast 18 proc. od wszystkiego, co zarobi ponad 85 528 zł, płaci już 32 proc. podatku.

Z roku na rok w takiej sytuacji jest coraz więcej Polaków. I to wcale nie chodzi tylko o prezesów, dyrektorów czy najwybitniejszych informatyków. Z ostatnich danych resortu finansów wynika, że w 2017 roku takich osób było ponad 860 tysięcy. Dla porównania - w 2009 roku było to około 350 tys. Polaków.

A przecież ostatnie dwa lata to spory wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Nie przesadzimy więc, jeśli założymy, że w 2019 roku liczba takich osób może zbliżać się do miliona.

U niego w zespole problem dotyczy wielu osób, bo poziom zarobków jest mniej więcej podobny. - U mnie to wygląda bardzo podobnie. Początkowo nie miałem pojęcia, co się dzieje, ale koledzy szybko mnie uświadomili - dodaje Krzysztof, który w firmie pracuje od nieco ponad roku. Taka sytuacja zdarza mu się po raz pierwszy w życiu.

- Niby człowiek się cieszy, bo to oznacza, że jest traktowany przez państwo jako "bogacz". Ale wolałbym, żeby jednak traktowało mnie jako przeciętniaka, ale nie zabierało tyle pieniędzy - żartuje.

Zarobki dla wybranych, ale coraz liczniejszych

Ile trzeba zarabiać, żeby wpaść w drugi próg podatkowy? Około 6,4 tys. zł na rękę na umowie o pracę . I to przy założeniu, że w ciągu roku nie ma żadnych dodatkowych premii, nagród czy dochodów z innego źródła.

To zarobki niestety wciąż nieosiągalne dla zdecydowanej większości Polaków, ale jak wynika ze statystyk, w dużych miastach wcale nie szokujące. Jak pisaliśmy w money.pl kilka miesięcy temu , podobne pensje mają już niektórzy rzemieślnicy czy nawet kierowcy ciężarówek na trasach międzynarodowych.

Ile to znaczy zarabiać dużo? Te dane GUS pokazują prawdę

Albo inny punkt odniesienia. 10 lat temu na przekroczenie progu trzeba było zarabiać 3 razy tyle, ile wynosi średnia krajowa. Dziś jest to już niespełna dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Co nadal nie zmienia faktu, że zdaniem GUS jest to dużo.