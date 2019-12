Banki skracają czas na przelewy. W pilnych przypadkach jest jedno wyjście

Banki to wielkie instytucje finansowe, w których wiele procesów jest zautomatyzowanych. Choć nikt ręcznie nie księguje przelewów, bo za to odpowiada specjalny system rozliczeń, w święta (25 i 26 grudnia) pieniądze między bankami nie będą przekazywane. To samo dotyczy weekendów, z tą różnicą, że we wtorek czas na zlecenie przelewów jest skrócony i potrafi się różnić w poszczególnych bankach.

Za księgowanie przelewów na kontach różnych banków odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W przypadku normalnych przelewów (system Elixir) zlecanych w placówce lub internetowo, rozliczenie zawsze następuje w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze - w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00.

Choć wtorek 24 grudnia jest dniem roboczym, warto wiedzieć, że KIR skrócił czas na rozliczanie transakcji. Zlecenie przelewu np. o godzinie 14:00 zostanie zrealizowane dopiero w piątek 27 grudnia. Normalnie byłby przekazany tego samego dnia. Z pilnymi opłatami nie warto więc zwlekać.

- 24 grudnia oraz 31 grudnia w systemie Elixir odbywają się dwie sesje rozliczeniowe. Przelewy zlecone w tych dniach po godz. 13:30 zostaną rozliczone w ramach porannej sesji pierwszego dnia roboczego, tj. odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia - tłumaczy Tomasz Jończyk z KIR.

Zastrzega jednocześnie, że dokładne terminy przekazywania zleceń klientów do rozliczenia zależą od polityki poszczególnych banków w zakresie księgowania transakcji. Tym samym w niektórych przypadkach czas został jeszcze bardziej skrócony.

Do 12:30 czas na zlecenie przelewów daje klientom Bank Pocztowy. W przypadku PKO BP, który ma największą liczbę klientów, przelewy krajowe na rachunki w innych bankach (także przelewy do ZUS) zlecone 24 grudnia po godzinie 12:15 będą zrealizowane dopiero 27 grudnia. Tak samo jest w Idea Banku (z zastrzeżeniem płatności zagranicznych, które w tym banku w złotówkach będą realizowane do godziny 11:30).

Mniej czasu swoim klientom daje Getin Noble Bank (12:00). Z kolei w ING Banku Śląskim przelewy tylko do godziny 11:30 we wtorek będą mogły być rozliczone jeszcze tego samego dnia.

Z kolei BNP Paribas zwraca uwagę na to, że zlecenia zadysponowane na formularzach papierowych w oddziałach będą przyjmowane do godziny 11:00. Z kolei zlecenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do godziny 11:45.

Opcja awaryjna

Co w nagłym przypadku, gdy pilnie potrzebujemy przekazać komuś pieniądze, także w święta i inne dni wolne? Warto pamiętać, że jest awaryjna opcja.

"Niezależnie od funkcjonowania systemów Elixir i Euro Elixir, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy" - czytamy w komunikacie KIR.

Przelew natychmiastowy (ekspresowy) to typ przelewu, który dociera na konto odbiorcy w maksymalnie kilka lub kilkanaście minut. Koszt takiej operacji (z drobnymi wyjątkami) zwykle nie przekracza 5 zł.

Aby zrealizować taki przelew, należy się upewnić, że obydwa banki - bank nadawcy i bank odbiorcy - są uczestnikami systemu Express Elixir oraz że są dostępne w czasie, gdy chcemy zrealizować przelew. Informacje o dostępności poszczególnych banków można sprawdzić na specjalnie dedykowanej temu stronie internetowej: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

Inne utrudnienia

W święta nie dokonuje się też rozliczeń np. z tytułu kredytów. ING przypomina, że raty pożyczki, kredytu hipotecznego lub karty kredytowej przypadające na dzień świąteczny będą pobrane w kolejnym dniu roboczym.

We wtorek 24 grudnia większość banków umożliwi za to transakcje za pośrednictwem własnych kantorów online. Standardowo opcja ta powinna być dostępna 24h.

Co ważne, żaden z banków nie informuje o niedostępności platform i serwisów bankowości internetowej w okresie świątecznym. Tym samym podejrzenie salda czy sprawdzenie historii będzie możliwe.

Trzeba też pamiętać, że większość banków we wtorek skraca czas pracy swoich placówek i oddziałów, a niektóre nawet w ogóle ich nie otwierają. Santander informuje, że wszystkie jego oddziały będą 24 grudnia zamknięte. Wyjątkiem są niektóre punkty obsługi klientów w galeriach handlowych.

BNP Paribas, BOŚ i BPS ogłosiły, że ich oddziały tego dnia będą czynne tylko do godziny 13:00. W większości przypadków odpowiednio skrócone zostały także godziny obsługi infolinii.

