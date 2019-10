KIR i KDPW będą współpracować przy projektach wykorzystujących blockchain

KIR pełni rolę platformy technologicznej (hub) i kreatora nowatorskich narzędzi, których funkcją jest wspieranie rozwoju szeroko pojętej cyfrowej gospodarki. Dysponuje infrastrukturą informatyczną do wdrażania zaawansowanych przedsięwzięć, realizowanych również na styku świata finansów i organów regulacyjno-nadzorczych, podano.

"Dzięki porozumieniu z KIR mamy okazję stworzyć infrastrukturę do współtworzenia jednolitego, bezpiecznego i zaufanego systemu dedykowanego współpracy w obszarze nowoczesnych innowacyjnych usług finansowych. Będzie to pozytywnie wpływało na rozwój całego sektora finansowego, a także innych obszarów gospodarki" - powiedział prezes KDPW Maciej Trybuchowski, cytowany w komumikacie.

KDPW stworzył platformę blockchain dla rynku kapitałowego, która od 1 lipca br. zapewnia obsługę procesu sporządzania oraz udostępniania emitentom wykazu osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Na platformie uruchomiona została także aplikacja eVoting, która pozwala na zdalne oddawanie głosów na walnych zgromadzeniach.

"Na świecie technologia blockchain znajduje coraz powszechniejsze zastosowania. To narzędzie jutra, które jest już dziś wykorzystywane do budowania gospodarki przyszłości. W Polsce na razie mamy na swoim koncie pionierskie wdrożenia w sektorze finansowym, ale widzimy także niebagatelny potencjał do zastosowania rejestrów rozproszonych w administracji publicznej" - ocenił prezes KIR Piotr Alicki.