Jak zrezygnować z PPK i nie stracić zgromadzonych środków?

Czym jest PPK? Najważniejsze zasady

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rozwiązanie umożliwiające gromadzenie środków osobom zatrudnionym, które zostało wprowadzone w 2019 roku. Na konto PPK wpływają wpłaty z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika oraz państwa. Pracownik oraz pracodawca przekazują na konto PPK podstawowe, obowiązkowe wpłaty. 2 proc. swojego wynagrodzenia przekazuje zatrudniony (jest to kwota odejmowana z pensji), a kwotę w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia wpłaca pracodawca. Do oszczędzania dokłada się także państwo — po trzech miesiącach oszczędzający otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie raz do roku konto zasili kwota 240 zł.

Co ważne, do PPK przystępujesz automatycznie, jeśli należysz do osób w przedziale wiekowym od 18 do 54 lat (pracownicy od 55. roku życia samodzielnie składają wniosek o przystąpienie do PPK). Oznacza to, że po trzymiesięcznym okresie twoja pensja zostanie obniżona o 2 proc. wynagrodzenia, co stanowi podstawową wpłatę pracownika (możesz ją powiększyć o dodatkową, dobrowolną wpłatę do 2 proc.). To pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK. Dla pracowników otwierane są imienne rachunki, na których gromadzone są ich środki.