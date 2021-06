Sprawdź, o ile zwiększy ci się emerytura. ZUS to nie wszystko, jest jeszcze jedna prosta metoda

Rezerwa do programu nie może dziwić. Wciąż w pamięci mamy zawirowania związane z OFE , dlatego kolejne propozycje programów emerytalnych płynące od rządzących nas nie przekonują.

PPK to zastrzyk gotówki do emerytury

Jednak z propozycją PPK warto się zapoznać. Szczególnie że na przyszłą emeryturę pracownika oszczędza nie tylko on sam, ale również jego pracodawcy i samo państwo. Każdy dorzuca procent od siebie na poczet świadczenia przyszłego seniora.

Pracownik miesięcznie oddaje 2 proc. swojej pensji brutto . To oznacza mniejszą wypłatę teraz o zaledwie kilkanaście złotych.

Jeżeli nasze wynagrodzenie jest poniżej 120 proc. płacy minimalnej , to ten procent jest jeszcze mniejszy - wynosi 0,5 proc. Pozostałą kwotę dopłaci za pracownika jego pracodawca .

Jak wspominaliśmy, do PPK dorzuca się też pracodawca i płaci 1,5 proc. wynagrodzenia zatrudnionego. Jeżeli natomiast płaci pensję w wysokości niższej niż 120 proc. płacy minimalnej, to wtedy do programu dorzuci 3 proc.