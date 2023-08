Prezes PiS ogłosił: "czternastki" będą wyższe. Jest jeden haczyk

- Otóż jak wiecie państwo, ustaliliśmy już i jest to już zawarowane prawnie, że tzw. 14. emerytura jest już świadczeniem stałym. Ale jest także pytanie, ile ona, w roku zmniejszającej się, ale jednak wciąż wysokiej inflacji, będzie wynosiła. Otóż będzie wynosiła 2,2 tys. zł netto - ogłosił Kaczyński w niedzielę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Co dwudziesty Polak żyje w biedzie. "Ich życie jest zagrożone"

Dlaczego doszło do takiej zmiany? Ustawa wprowadzająca czternastki na stałe zakłada, że dodatkowa wypłata raz w roku będzie wynosić tyle, co minimalna emerytura. Powinna to być kwota 1 tys. 558 zł 44 gr brutto. Jednak - jak czytamy w ustawie - Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tę kwotę podwyższyć, "mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych". Rząd postanowił z tej opcji skorzystać - informuje "Fakt".

Prezes PiS dodał, że 14. emeryturę w wysokości 2,2 tys. zł netto otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2,9 tys. zł. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę, czyli 14. emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana. Przypomniał, że świadczenie to jest zagwarantowane ustawowo jako coroczne świadczenie stałe.

Wyższa "czternastka" dla nielicznych

Jak zauważa dziennik, wicepremier nie ujawnił jednak wszystkich szczegółów. Znamy kwotę netto, ale nie podano jeszcze kwoty brutto, która jest kluczowa do wyliczeń i to ją będzie brać ZUS, KRUS i zakłady emerytalne do wyliczenia czternastek.

"Fakt" wyliczył kwotę brutto, doliczając do podanej prze Kaczyńskiego kwoty 9 proc. składkę zdrowotną. Wychodzi 2 tys. 418 zł. I tu jest problem. Na kwotę czternastki zapowiedzianą przez Kaczyńskiego załapią się tylko te osoby, których emerytura lub renta brutto plus kwota czternastki brutto nie przekroczy 2 tys. 500 zł. Jeśli przekroczy, od czternastki zostanie jeszcze potrącona zaliczka na PIT i tym samym jej kwota na rękę będzie niższa - zauważa dziennik.

Zatem na 2 tys. 200 zł mogłyby liczyć tylko osoby z bardzo niewysokimi emeryturami i rentami (2 tys. 500 zł minus 2 tys. 418 zł daje 82 zł brutto). Przy wyższych świadczeniach czternastka na rękę byłaby niższa (przekroczony będzie limit 2 tys. 500 zł bez podatku) - wyjaśnia dziennik.

Zagrożenia takiego nie będzie, jeśli rząd podejmie decyzję o zwolnieniu świadczenia z podatku PIT. Przy wyższych emeryturach i rentach czternastki wciąż byłyby zwolnione z podatku, ale zmniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę" - czytamy w "Fakcie".

Poniżej 50 zł "czternastka" nie będzie wypłacana

Minimalna wysokość "czternastki" będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało. Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Według rządowych danych "czternastkę" otrzyma w tym roku w sumie ok. 8,3 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty świadczeń szacuje się na blisko 12 mld zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.