Maciej Grodzicki: dzisiejsze ubóstwo emerytów to tylko zapowiedź katastrofy

Ciągle się mówi o podwyżaniu wieku emerytalnego. Ale nic się nie mówi o stażu pracy. Do tego rozdano emerytury 4plus za nic, za darmo. Więc jak się to ma do tych co pracują 40/45lat? Jednym za darmo, innym za tylko 20 lat pracy i to z doluczeniem lat za dzieci. A potem im się dopłaca. Więc czyja to wina? Bo nie pracujących. Ustalić minimum 30 lat pracy i dopiero prawo do emerytury . Kto nie pracował to Opieka im tak im na starość załatwia renty. Mamy też przypadki że co niektórzy popracowali sobie 5 lat przed wiekiem emerytalnym i im się należy. System jest zły, socjalny ,opiekuńczy bo nie można nikogo zostawić bez środków do życia. Nigdy nie będzie dobrze. Emerytura powinna zależeć od lat pracy, od składek a nie wieku.