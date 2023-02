Mija ważny termin dla emerytów i rencistów. ZUS może się upomnieć o wielki zwrot

28 lutego mija termin, do którego należy złożyć zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty za 2022 r. Dotyczy osób, które pobierają świadczenie, choć nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a w ubiegłym roku dorabiały. Odnosi się to zarówno do zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców, jak i emerytów prowadzących firmy.

"Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś nas o tym, zażądamy zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za trzy lata wstecz. Jeśli nas powiadomisz – zażądamy zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok" - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie.

Dotyczy to, jak przypomina poradnikprzedsierbiorcy.pl, m.in. emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie jest związana ze służbą oraz renty rodzinnej.

Limity, do których można dorabiać do emerytury lub renty

Obowiązek dostarczenia pisma ZUS-owi ma pracodawca, ale i świadczeniobiorca. Znaleźć mają się tam m.in. informacje o wysokości osiągniętego przychodu miesięcznego i rocznego, a także o okresie, w jakim emeryt lub rencista dorabiał.

To, czy emerytura lub renta zostanie pomniejszona lub zawieszona, zależy od poziomu osiągniętych przychodów. Limit dorabiania do świadczenia ulega zmianie co kwartał. Wskaźnikiem jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny - podaje poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Okres Kwota (brutto) miesięcznego przychodu, od której zmniejszane jest świadczenie Kwota, od której emerytura lub renta zostaje zawieszona styczeń 2022 r. - luty 22 r. 3960,20 zł 7354 zł marzec 2022 r. - maj 2022 r. 4196,60 zł 7793,70 zł czerwiec 2022 r. - sierpień 2022 r. 4364,70 zł 8105,80 zł wrzesień 2022 r. - listopad 2022 r. 4309,40 zł 8003,20 zł grudzień 2022 r. - luty 2023 r. 4536,50 zł 8424,90 zł marzec 2023 r. - maj 2023 r. 4713,50 zł 8753,60 zł

Jak pomniejszane są świadczenia? Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu, wahają w granicach od 70 proc. do 130 proc. średniego wynagrodzenia, wypłata z ZUS jest okrajana o kwotę przekroczenia.

