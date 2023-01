Leszek Balcerowicz o obniżeniu wieku emerytalnego. "Powinniśmy przywrócić to, co było"

Polacy chcieliby dalszego obniżenia wieku emerytalnego

Politycy nie mówią Polakom prawdy

Skoro jednak Polacy opowiadają się za dalszym obniżaniem wieku emerytalnego, to czy polityka państwa nie powinna iść w tym kierunku? Były polityk podkreślił, że żadna sondażownia – w jego ocenie – nie zadała pytania we właściwy sposób.

Jak już pisaliśmy w money.pl, decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego z powrotem do progów 60-65 lat miała charakter wyłącznie polityczny. Z prognoz Komisji Europejskiej z 2020 r. wynika, że w ciągu najbliżej dekady populacja Polski zmniejszy się o prawie milion osób. Za 80 lat natomiast będzie nas 10 mln mniej i to wtedy odsetek seniorów w stosunku do osób w wieku produkcyjnym będzie w Polsce najwyższy w UE. Stwarza to ogromne problemy dla systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia.