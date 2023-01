"Obiecaliśmy, nie ruszamy". Mocna deklaracja rządu w sprawie emerytur

Piotr Müller został w czwartek (19 stycznia) na konferencji prasowej zapytany przez media publiczne, czy rząd PiS ma jakieś plany związane z wiekiem emerytalnym. Tłem do pytania są protesty we Francji spowodowane planem jego podniesienia .

Przedstawiony przez francuską premier Elisabeth Borne plan podniesienia stopniowo, do 2030 r., wieku emerytalnego z 62 do 64 lat wywołał protesty związkowców, opozycyjnej lewicy oraz skrajnej prawicy . Wedle statystyk propozycja nie ma poparcia około dwóch trzecich Francuzów. Plan reformy ma być jeszcze przedmiotem debaty w parlamencie.

Rzecznik rządu, odpowiadając na pytanie, przypomniał, że PiS w 2015 r., kiedy szedł do wyborów, obiecał, że wiek emerytalny zostanie przywrócony do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jak było przed reformą za czasów koalicji PO-PSL, gdy wiek podniesiono do 67 lat dla wszystkich.