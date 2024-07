Młodzi Chińczycy wściekli na swój rząd. Bolesna reforma na horyzoncie

Według szacunków Center for Strategic and International Studies, wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w Chinach może wzrosnąć z obecnych 21 proc. do 52 proc. w 2050 roku i aż 83 proc. w 2100 roku. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych przewiduje się wzrost tego wskaźnika do 39 proc. w 2050 roku i 55 proc. w 2100 roku.