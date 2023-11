Najwyższe emerytury w Polsce. Pierwsza 10 otrzymuje świadczenia wyższe od pensji ministrów

beniekk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ZUS to sponsoruje? Ile Ci emeryci krezusi zarabiali ? przecież to minimum ze 4 średnie krajowe. Się słyszy ile to rok czy dwa dłuższej pracy podniesie emeryturę ale to bzdury, zyska się parę groszy. Kto ma niskie zarobki to nie będzie miał dużo wyższej emerytury, cudów nie ma. Przecież nikt nikomu nie zabrania pracować dłużej , kto się czuje na siłach ma dobre zdrowie to niech i do 80tki pracuje ale powinien być wybór. Praca pracy też nie równa i w ciężkiej fizycznej się tak długo nie wytrzyma. Dla mężczyzn to powinno być 40 lat bo nie jest mało i za to powinna się należeć już godna emerytura. 30% mężczyzn nie dożyje nawet wieku emerytalnego a większość nacieszy się nią ledwie kilka lat. Nie powinno być za to takich przywilejów dla mundurówki bo kto to widział by wystarczyło tylko 25 lat a do niedawna jeszcze było jedynie 15 i emeryturka i ponad 5-6k na rękę. Już nie mówiąc jaką mają najwyzsi stopniem. Służby mundurowe nie płacą składek na emeryturę, różnica między brutto i netto wynosi w mundurówce ok 18% u osób pracujących i odkładających składki na ZUS ok. 30%. Świadczenia emerytalne są często zawyżane poprzez podniesienie pensji przed przejściem na emeryturę żeby podstawa obliczenia emerytury była wyższa. Do 55 to spokojnie powinni pracować. Przecież taki policjant młody byczek emeryt ledwie po 40tce się lepiej trzyma od nie jednego hutnika pracującego w systemie brygadowym który w pracy w szczególnych warunkach musi pracować do 60 roku życia czy innego pracownika fizycznego, budowlańca którzy muszą pracować do 65 lat.