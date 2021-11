Nie chcemy harować do śmierci. "Emerytury będą o połowę niższe"

Hmmm 35 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Pracownik to nowa nazwa niewolnika lub parobka. Pracujący otrzymuje tyle, żeby mieć co zjeść, gdzie się przespać i jak dojechać do roboty. Jak chce coś więcej musi brac kredyt czyli podpisać cyrograf na prace do końca swoich dni. Praca jest najwyżej opodatkowanym elementem systemu i zostawi Cię z głodową emerytura, ze zniszczonym zdrowiem w małym domku z niespłaconym kredytem. Ludzie wolni to spadkobiercy, dobrze ożenieni i ci co się dorobili w rok lub dwa. Dla nich podatki są minimalne - podatek od zysków kapitałowych czy od nieruchomości nie przekracza nigdy 19%, a od spadków czy majątków pozyskanych przez ślub właściwie zerowy. To mają ludzie wolni zagwarantowane od wieków. System wspomaga Kościół i system edukacji ( nagroda po śmierci jak bedziesz dobrym członkiem społeczności niewolniczej, słuchanie przełożonych, kształcenie wyspecjalizowanych niewolników, etos pracy i wielodzietność). Dużo dzieci to gwranacja, że niewolników raczej nie będzie brakować i jak któremuś uda się przeskoczyć jakimś cudem do kasty niewolników, to i tak w następnym pokoleniu majątku nie wystarczy po podziale na wielu jego potomków i staną się ponownie niewolnikami. Nadzoruje ten system grupa nadzorców wybrana spośród niewolników i tworzy prawa dotyczące problemów niewolników - ludzie wolni raczej z uśmieszkiem obserwują spory w parlamencie. Nawet jeśli jesteś prezydentem, premierem, prezesem czy robotnikiem lub rolnikiem - jak musisz wstawać do roboty, żeby otrzymać wynagrodzenie z którego utrzymujesz swój byt i kredyty w następnym miesiącu pozostajesz niewolnikiem takim samym jak niewolnicy budujący piramidy. Zamieniono jedynie dawanie jedzenia, miejsca do spania i dowożenie do miejsca pracy na płacenie pieniędzmi ... Nie czekaj życie krótkie jest i system nie zmienił sie przez wieki ( komuna tego też nie zmieniła ) - kombinuj na giełdzie czy w kryptowalutach, dbaj o dziadków i rodziców (spadek ) i szukaj bogatego partnera życiowego. Śpiesz się.