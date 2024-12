Ochrona przedemerytalna w Polsce. Tak działa prawo

Polskie prawo pracy zapewnia ochronę przedemerytalną dla osób, które mają nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jak podaje Business Insider, ochrona ta dotyczy kobiet od 56. roku życia oraz mężczyzn od 61. roku życia, o ile pracują na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, jeśli pracownik ma szansę osiągnąć prawo do emerytury w trakcie jej trwania.

Tych umów nie dotyczy

Ochrona przedemerytalna nie obejmuje umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Aby skorzystać z tej ochrony, kobiety muszą mieć co najmniej 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 25 lat. Istnieją jednak wyjątki, które mogą wyłączyć ochronę, np. utrata uprawnień do wykonywania pracy czy orzeczenie lekarskie o braku zdolności do pracy.